Politiebond: ’Politie kan waarschijnlijk geen boetes meer uitschrijven’

Binnenland

OM eist vier jaar cel tegen jihadbruid Fatima H. uit Tilburg

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag vier jaar cel geëist tegen de 25-jarige Fatima H. uit Tilburg, omdat zij deel zou hebben uitgemaakt van terreurorganisatie IS en terroristische misdrijven zou hebben voorbereid. H. verbleef vanaf de zomer van 2013 zes jaar lang in het strijdgebied van IS in Sy...