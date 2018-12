Visagist koningin Mathilde verdacht van juwelenroof

Koningin Mathilde Ⓒ ANP

BRUSSEL - Een visagist die onder anderen de Belgische koningin Mathilde als klant heeft, is in Brussel aangehouden op verdenking van diefstal. De man zou in Schaarbeek zijn opgepakt en door de Luxemburgse politie zijn verhoord over de diefstal eerder dit jaar van juwelen van de familie van de groothertog van Luxemburg.