Kalender van Poetin rage onder Japanse vrouwen

Ze worden al een paar jaar uitgegeven: de nieuwjaarskalenders van de Russische president Poetin. Maar nog altijd is de fotokalender onverminderd populair in Japan. De 66-jarige Poetin toont zich elke maand, soms met ontbloot bovenlijf, van een andere kant. De ene keer als een stoere gewichtheffer, de andere keer al knuffelend met een puppy.

De kalender van Poetin slaat volgens winkelketen Loft beter aan dan die van menig Japans acteur of topsporter, zoals Olympisch kampioen kunstschaatsen Yuzuru Hanyu. Veel Japanners die de kalender aanschaffen, onder wie een groot aantal vrouwen, worden vooral aangetrokken door de stoere, mannelijke stijl van de Russische leider, schrijven Japanse media. Dat hij tegelijk ook moeiteloos zijn menselijke kant kan laten zien, werkt volgens deskundigen alleen maar in zijn voordeel.

Vladir Poetin aan de fitness. Ⓒ Amazon

Complot

Critici wijzen juist op een heel andere verklaring voor de populariteit van de kalender. Rusland zou er zelf achter zitten om Poetin in een positief daglicht te stellen met het oog op het langslepende conflict over de Koerilen. Dat is een eilandengroep in de Zee van Ochotsk waar zowel Rusland als Japan aanspraak op zeggen te maken.