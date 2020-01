Belgische terrorist al jaren in isoleercel Marokko

Het gaat om de tot levenslang veroordeelde Abdelkader Belliraj, die volgens justitie in Marokko de leider was van een terroristennetwerk dat aanslagen in het Noord-Afrikaanse land voorbereidde. Ook werd hij beschuldigd van het smokkelen van wapens naar Marokko. Bovendien zou hij eind jaren tachtig zes moorden hebben gepleegd in België, waar hij woonde.

Volgens Human Rights Watch liet de veroordeling van Belliraj in 2009 al te wensen over, omdat die vooral was gebaseerd op verklaringen die door middel van martelingen waren verkregen. „Het is erg genoeg als een man levenslang krijgt als gevolg van een gerechtelijke dwaling, maar hem jaren onder onmenselijke omstandigheden gevangen houden, is alsof je het mes nog eens draait”, zegt Eric Goldstein van de mensenrechtenorganisatie.

Het Marokkaanse gevangeniswezen beschuldigt Human Rights Watch van het schetsen van „een foutief beeld van de mensenrechten in Marokko.”