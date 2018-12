Blote blokfluitspeler wordt in IJsland gezocht

Andrzej L. betuigde spijt over het incident, dat eindigde toen hij in zijn blootje op het balkon van de woning blokfluit ging spelen. Omdat hij met een honkbalknuppel liep te zwaaien, wordt hem poging tot zware mishandeling ten laste gelegd. „Als een honkbalknuppel op het hoofd terechtkomt is dat zelfs poging tot doodslag”, zei de officier van justitie.

L. zou de vrouw en haar tienerdochter hebben geschopt en geslagen en de moeder ook van de trap hebben gegooid.

L. werd dinsdagochtend in zijn cel aangehouden,omdat IJsland een uitleveringsverzoek tegen hem heeft gedaan. De Pool zou daar eveneens onder invloed van amfetamine een verkeersongeval hebben veroorzaakt door drie auto’s aan te rijden. Een persoon raakte daardoor gewond. In zijn thuisland was juist zijn rijbewijs ingetrokken, omdat hij daar onder invloed van alcohol achter het stuur was gaan zitten.

De rechtbank wees een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling af. „Het is onverklaarbaar hoe u daar bent terechtgekomen en daar tekeer bent gegaan, in hun woning, ’s nachts”, zei de rechter.

De zaak wordt op 30 januari inhoudelijk behandeld.

