Heldendaad werd redder fataal

Verkeersregelaar Anton heeft veel bewondering voor de man. „Anderen zullen misschien zeggen dat hij dom was om met dit koude weer de IJssel in te duiken. Maar ik vind hem een held.” Ⓒ Rias Immink

Capelle aan den IJssel - Buurtbewoners reageren geschokt op het dramatische ongeluk in Capelle aan den IJssel. Maandagmiddag reed een automobiliste de Hollandsche IJssel in. Een 51-jarige verkeersregelaar uit Rotterdam dook haar onmiddellijk achterna. Ze overleefden het beiden niet. „Ik heb even daarvoor nog naar hem gezwaaid.”