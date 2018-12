Celstraf voor brandstichting tijdens droogte

De celstraf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De zaak is dinsdag behandeld en de rechters besloten na kort beraad meteen al uitspraak te doen. Normaal staat er een termijn van twee weken voor. De 38-jarige Martijn S. uit Nieuwleusen heeft vijf van in totaal zes branden tussen 28 juni en 8 juli bekend. De rechtbank sprak hem vrij van één brandstichting omdat hij op dat moment elders was.

De eerste brand brak op 28 juni uit. Het was in een tijd van extreme droogte waarin iedereen op scherp stond, volgens de officier. De auto van Martijn S. werd in juli gezien vlakbij de plek waar een van de branden was ontstaan. S. was depressief en wist niet wat hij deed. „Ik heb nooit mensen in gevaar willen brengen.” Met alleen een aansteker stichtte hij de eerste branden, later gebruikte hij ook aanmaakblokjes. „Zo ineens stond het in de fik”, zei S. hierover. In een gesprek met de burgemeester heeft hij onlangs zijn spijt betuigd.

Naast de celstraf moet de man een al lopende ambulante behandeling voortzetten. Mede vanwege zijn diepe depressie worden de brandstichtingen hem verminderd toegerekend.

