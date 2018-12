Veroordeling ’Maserati-man’ Möllenkamp blijft in stand

Adviezen van de advocaat-generaal (AG) worden in vrijwel alle gevallen opgevolgd door de Hoge Raad.

De 69-jarige Hubert Möllenkamp werd in 2017 door het hof in Amsterdam veroordeeld tot een celstraf wegens omkoping en verduistering in zijn functie als bestuurder van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Daarnaast werd hij ook nog eens veroordeeld wegens meineed, aangezien hij tijdens de parlementaire enquetecommissie woningcorporaties, voorafgaand aan de strafzaak, meineed had gepleegd door te ontkennen dat hij ooit steekpenningen had aangenomen. Zijn advocaat ging op dit punt in cassatie, aangezien Möllenkamp hierdoor geen eerlijk proces was gegund, en daardoor strijdig met Europese mensenrechten (artikel 6 EVRM).

De Hoge Raad verwerpt dit verweer. Volgens de AG is het genoemde artikel bedoeld om „verdachten te beschermen tegen een veroordeling op grond van onder dwang afgelegde verklaringen over zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit en niet tot bescherming van een verdachte die opzettelijk onder ede in strijd met de waarheid een verklaring heeft afgelegd.”

Half februari doet de Hoge Raad definitief uitspraak in de zaak.

Onthullingen van De Telegraaf

Möllenkamp werd 2009 ontslagen door woningcorporatie Rochdale nadat misstanden aan het licht waren gekomen door onthullingen van De Telegraaf. De voormalig bestuursvoorzitter, die er een luxe levensstijl op nahield, kreeg bijnamen als 'Maserati-man' omdat hij in een peperdure sportwagen rondreed.