Kaag ontvangt petitie tegen lijden in Jemen

„Driekwart van de Jemenieten lijdt en heeft dringend hulp nodig. Het grootste probleem is dat humanitaire hulp deze mensen niet kan bereiken”, aldus een Rode Kruis-woordvoerster. Ⓒ EPA

DEN HAAG - Een petitie van het Nederlandse Rode Kruis om hulp te bieden aan de bevolking van Jemen is door bijna 48.000 mensen getekend. De situatie in het land in het Midden-Oosten wordt steeds nijpender en er is hongersnood. De handtekeningen zijn dinsdagmiddag overhandigd aan minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking.