Geen gratie voor langstzittende gevangene Nederland

Daarmee negeert hij een positief advies dat het gerechtshof in Den Haag eerder gaf. Dat meldt RTL Nieuws.

Bekijk ook: Levenslang gestrafte binnen maand met verlof

De 62-jarige C. zit nu 32 jaar in de gevangenis. Hij is medeplichtig aan de moord op een Rotterdams gezin in 1987. Niet lang na het misdrijf werd Loi Wah C. opgepakt. In 1989 werd hij veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de moorden.

Zelf heeft hij altijd schuld ontkend. Het gerechtshof in Den Haag zei eind mei dat het ’inhumaan’ is om Loi Wah C. nog langer vast te houden. De minister stelt dat ook na bijna 33 jaar sprake kan zijn van vergelding en bescherming van de maatschappij. Dat is in strijd met wat gedragsdeskundigen over hem hebben gezegd, laat zijn advocaat weten. Die hebben meerdere keren laten weten dat de kans klein is dat Loi Wah C. nog een keer in de fout gaat.