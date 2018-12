Geen tuchtmaatregel accountant ex-preses VVD

Archiefbeeld van Henry Keizer. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De accountant van voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer is ook in hoger beroep vrijuit gegaan in een tuchtzaak bij de Accountantskamer. Deze ging over zijn rol bij de verkoop van aandelen in uitvaartbedrijf de Facultatieve in 2012. De door Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) van Pieter Lakeman aangespannen aanklacht werd opnieuw ongegrond verklaard.