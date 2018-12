Verdachte vast voor moord op vrouwen in Atlas

De 24-jarige Deense is de keel doorgesneden en de Noorse zou ook zo zijn vermoord. Volgens de media vonden Franse alpinisten de twee slachtoffers in hun tent in een afgelegen gebied in de bergen. Het Atlasgebergte is erg hoog in de regio en vanuit Imlil maken veel toeristen bergtochten, bijvoorbeeld naar de berg Toubkal, die meer dan 4160 meter hoog is.

