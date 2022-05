Bill Gates waarschuwt voor nieuwe coronavariant

Net voor hij zijn nieuwste boek uitbrengt, dat How to Prevent the Next Pandemic (Hoe de volgende pandemie te voorkomen, red.) als titel zal hebben, blikt Bill Gates terug op de coronapandemie en kijkt hij ook vooruit in een interview met de krant Financial Times.

De miljardair, rijk geworden door de oprichting van Microsoft en nu sociaal bewogen en filantropisch actief met de Bill & Melinda Gates Foundation, pleit daarin onder meer voor meer middelen voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). „Die heeft nu minder dan tien personen in dienst die voltijds opletten of er geen nieuwe dodelijke virussen opduiken”, zegt hij. „En zelfs die mensen worden afgeleid door andere zaken. Pandemieën worden niet serieus genoeg genomen.”

Doembeeld

Al lang voor de pandemie uitbrak, tijdens een TED Talk in 2015, waarschuwde Gates ervoor dat de wereld niet klaar was voor een pandemie. Om nu wel voorbereid te zijn, roept hij op tot het oprichten van een taskforce om wereldwijde gezondheidsnoodsituaties in beeld te brengen en de reactie van landen daarop te coördineren. Daarin zouden volgens Gates zowel epidemiologen kunnen zitten als experts gespecialiseerd in computermodellen.

Aan zijn betoog voegde Gates een waarschuwing toe die ook epidemiologen al eerder deden. „Er bestaat nog steeds een risico dat de pandemie een variant genereert die nog besmettelijker en nog dodelijker is dan wat we al gezien hebben”, zegt hij. „Het is niet waarschijnlijk, en ik wil geen doembeelden schetsen, maar er is meer dan 5 procent risico dat we het ergste van deze pandemie nog niet gezien hebben.”