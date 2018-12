16-jarig meisje doodgeschoten in fietsenstalling school Rotterdam

Ⓒ ANP

Rotterdam - Een 16-jarig meisje uit Rotterdam is dinsdag om het leven gekomen bij een schietpartij in de fietsenstalling van een school aan de Essenburgstraat in Rotterdam. Er is een 31-jarige verdachte uit Rotterdam aangehouden op de Bergselaan, meldt de politie. Volgens de politie kende hij het slachtoffer.