SP-prominent wil niet te veel nieuwe buren

Ulenbelt woont in de monumentale woonboerderij ’Ma Retraite’ in Leiden. Die kocht hij met anderen in 1984. Het pand, oorspronkelijk een molenaarswoning, werd met flink wat subsidies opgeknapt.

In de stad, waar woningzoekenden jaren moeten wachten op een nieuw huis, zijn nu plannen ontwikkeld voor twee woontorens in de omgeving van het in 1606 gebouwde ’herenhuis met twee knechtswoningen’ aan de Zoeterwoudseweg.

Het monumentale pand waar vlakbij woontorens gebouwd moeten gaan worden Ⓒ Streetview

Driehonderd Leidenaren kunnen daar een nieuw huis tegemoet zien. De SP’er, die zijn politieke carrière ooit begon bij de CPN, zegt in het Leidsch Dagblad dat hij zich ’grote zorgen’ maakt over de plannen. „Als de gemeente dergelijke hoogbouw hier toestaat, mag het straks overal. Dat willen we niet”, aldus Ulenbelt die volgens de krant ook kandidaat voor de Eerste Kamer voor de SP is.

De eigenaren zijn bang voor beschadiging van hun monument. Door de bouw van een ondergrondse garage zullen de eeuwenoude bomen droog komen te staan. „In deze groene oase in de wijk leven vleermuizen, egels, vlinders en veel vogelsoorten. We hadden deze zomer zelfs een eekhoorn en mogelijk een vos want we vonden zijn uitwerpselen naast een afgekloven duif.”

De SP’er, die elf jaar in de Tweede Kamer zat, is niet tegen bouwplannen, „maar bouw dan een beetje in overeenstemming met de rest. En dat gebeurt nu niet.”