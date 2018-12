Beelden medeverdachte bedreiger Wilders op tv

De reisgenoot is een medeverdachte in de bedreigingszaak. Ook laat het programma op NPO 1 beelden zien van een mogelijk belangrijke getuige.

De identiteit van de man die samen met de 26-jarige Pakistaan Juniad I. op 27 augustus met de trein van Den Haag naar Amsterdam-Sloterdijk reisde is bij justitie niet bekend. Het OM beschuldigt I. van bedreiging met een terroristisch oogmerk, voorbereidingshandelingen voor moord met een terroristisch oogmerk en opruiing.

Tekenwedstrijd

De opgepakte verdachte zou op 27 augustus een filmpje op Facebook hebben gezet waarin hij in het Urdu, de nationale taal van Pakistan, een aanslag aankondigde op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer. Dat filmpje nam hij op in de Burger King in Den Haag, vlak bij het Binnenhof.

Aanleiding voor die bedreiging is vermoedelijk de door Wilders uitgeschreven wedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed. Die werd later afgeblazen.

