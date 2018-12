Vuurwerkvloggers opgepakt

Foto ter illustratie. Ⓒ Unsplash

WINSCHOTEN - Twee mannen zijn opgepakt, omdat ze filmpjes over vuurwerk op YouTube zouden hebben gezet. Op de filmpjes was te zien hoe illegaal vuurwerk werd gemaakt en afgestoken. Dat is verboden. In andere filmpjes deelden ze kortingscodes, waarmee mensen goedkoper vuurwerk via internet konden kopen, en tips om niet tegen de lamp te lopen.