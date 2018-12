Vermist 14-jarig meisje weer terecht

De 14-jarige kwam in de ochtend niet aan op haar school aan de Professor Holwerdalaan in Naaldwijk. De politie maakte zich toen zorgen. Dat meldde een woordvoerder aan Omroep West. Het meisje vertrok ’s ochtends vanuit haar ouderlijk huis in Poeldijk naar het ISW Hoogeland, maar daar kwam ze vervolgens nooit aan.

