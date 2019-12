Botsing Goeree-Overflakkee kost leven aan 55-jarige vrouw

Beide plaatsen liggen in de gemeente Goeree-Overflakkee, in Zuid-Holland.

Een vrachtwagen en personenauto botsten frontaal op elkaar. Hierbij is de bestuurster van de personenauto om het leven gekomen. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de toedracht van het fatale ongeval. De N498 is hierdoor voorlopig nog in beide richtingen afgesloten.