Vijftien maanden cel voor ’spooksraadslid’ Delfzijl

Zijn pakkende bijnaam kreeg hij tussen 2010 en 2014, omdat S. als gekozen raadslid van lokale partij ’Sociaal Delfzijl’ amper raadsvergaderingen bezocht. Nadien werd hij niet herkozen. Justitie en politie hadden hem vervolgens jarenlang op de korrel voor allerlei misdrijven. „Daarvan wordt hij deels vrijgesproken”, aldus de rechtbank Noord-Nederland, die oordeelde dat onder meer ten laste gelegde oudere strafbare feiten rondom hennepteelt slechts ten dele bewijsbaar blijken.

Het was lastig vermeende drugshandel door S. en zijn familie aan te tonen. Bewijsbaar was uiteindelijk de verkoop van een kilo hennep en honderd gram cocaïne. Ook was er volgens de rechtbank geen sprake van uitbuiting van een man die in een kroeg werkte die door de familie gerund werd, ook al kreeg die niet te benijden persoon nauwelijks betaald. Wel beïnvloedde Ishan S. twee getuigen van dezelfde familie.

’Slavendrijvers’

Justitie zag de familie S. als slavendrijvers, die er niet voor terugdeinsden met geweld te dreigen. Het span heeft dat tijdens de dagenlange behandeling van de zaak afgelopen september ten stelligste ontkend. De rechter stelde nu eveneens dat een man die in een horecagelegenheid werkte en daar boven woonde maar weinig sociale contacten had en daardoor zoveel uren aanwezig was: „Hij werd wel dreigend toegesproken, maar er was geen dwang om daar de kamer te huren. De man had weinig sociale contacten, het was ook wel gezellig. Uitbuiting is niet bewezen.”

Tegen Tufan S. (56), Ishans vader, was vier jaar geëist. Deze T.S. verduisterde volgens justitie 51.000 euro van de Turkse vereniging in Delfzijl. De rechter oordeelde dat er niet bewezen is dat er een ’foute besteding’ was van het pak geld, dat de gemeente verstrekt had. De inwoner van Delfzijl kreeg uiteindelijk vijftien maanden celstraf opgelegd, waarvan vijf voorwaardelijk. Vader Tufan was bij de uitspraak aanwezig. „Ik kan er niks over zeggen”, reageerde hij na afloop, echter zichtbaar opgelucht dat hij niet meer alsnog de cel in hoeft. Ook hij zat enige jaren terug langere tijd vast.

Zijn broer – Ishans oom – Mehmet S. (53) kreeg nog de zwaarste straf toebedeeld. Tegen hem was eveneens vier jaar celstraf geëist. Hij kreeg dinsdagmiddag 42 maanden onvoorwaardelijk voor het juist wel aantoonbaar langdurig uitbuiten van een andere horecamedewerker in een latere periode en het beïnvloeden van getuigen. Zware mishandeling werd niet bewezen geacht.