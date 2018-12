Weer levenslange eis voor moorden Staatsliedenbuurt

De rechtbank veroordeelde Anouar B. (38) en Adil A. (30) in 2015 tot een levenslange celstraf. De beide mannen ontkennen en tekenden hoger beroep aan. Een naar Marokko gevluchte, derde verdachte is daar veroordeeld tot twintig jaar cel. Meerdere daders zijn tot dusver uit handen van justitie gebleven, één verdachte is overleden.

Op de vlucht schoten de daders gericht op de politie, maar die wist zich het vege lijf te redden. Twee motoragenten werden beschoten. „Zij hebben de dood in de ogen gekeken”, aldus de advocaat-generaal. Hetzelfde gold voor Benaouf A., die met de beide slachtoffers in de Staatsliedenbuurt naar een afspraak was gekomen. Hij werd beschoten met automatische geweren maar wist te ontkomen. Benaouf heeft verklaard dat hij verdachte B. heeft herkend

Tijdens het proces in hoger beroep zijn er meerdere getuigen naar voren gekomen die hebben verklaard dat de herkenning van verdachte B. door Benaouf niet klopte. Dat zou Benaouf zelf hebben gezegd. Het OM gelooft geen woord van die getuigen en vermoedt dat ze vanuit het kamp van de verdachten zijn ingezet.

Criminele afrekeningen

De moordpartij in de Staatsliedenbuurt vormt een belangrijke schakel in een lange reeks criminele afrekeningen.

Voor de pleidooien van de advocaten zijn meerdere dagen gepland. Het is nog niet bekend wanneer het hof uitspraak doet.