Geit gevonden op straat in Bilthoven

Chris begon een zoektocht naar de eigenaar én naar een goede opvanglocatie voor het dier. De dierenambulance kon niet helpen, want die hadden niet de juiste faciliteiten. De politie wilde niet helpen, want ’er was geen gevaarlijke situatie voor het verkeer’. Ook de gemeente gaf niet thuis. Chris: „Een dierenartsassistente die ik ken heeft de dwergbok achterin een bestelauto gezet en meegenomen naar iemand met een paardenbox. Daar heeft hij tot zondag gestaan, toen heb opgehaald met mijn auto. Die stinkt nu een uur in de wind naar geit, maar dat heb ik ervoor over.”

Ondertussen waren alle kinderboerderijen in de omgeving al gebeld met de vraag of ze een geit misten, maar dat bleek niet het geval. Ook werd op dierenvermissingssite Amivedi gezocht naar vermiste geiten, maar zonder resultaat. „Het dier is gedumpt, dat is wel duidelijk.”

Volgende week komt de dierenarts langs. „We laten hem castreren, registreren en vaccineren. Dat is een duur grapje, maar hij mag blijven. We laten hem leven, onze oudste geit is 23 jaar oud, wij zorgen goed voor onze dieren. We noemen Tuck, die naam heeft mijn dochter bedacht.”