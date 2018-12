Vrije School weigert kind van rechtse ouders

Leraren zijn bang dat de ’nationalistische en racistische’ ideeën van de vader via het kind zullen ’doorsijpelen’ naar de andere leerlingen. Volgens de Berliner Zeitung zijn de ouders van de kleuter door een soort van tribunaal met maar liefst twintig leraren ondervraagd.

De vader zit in het Berlijnse deelstaatparlement voor de rechts-nationalistische AfD.

Het kind zat al twee jaar in de crèche van dezelfde Waldorfschool. Maar dat kon de onderwijzers niet overtuigen.

In Duitsland is de discussie losgebroken of scholen kinderen mogen weigeren omdat de politieke voorkeur van ouders hen niet aanstaat.

De Berlijnse onderwijssenator Sandra Scheeres (SPD) vindt de weigering van de betrokken Vrije School veel te ver gaan en spoort de ouders aan de rechter in te schakelen.

Vrije scholen in Duitsland hebben tien jaar geleden afgesproken niemand te discrimineren op grond van afkomst of politieke overtuiging. De Waldorfschule krijgt elk jaar veel meer leerlingen aangeboden dan het kan plaatsen.

Afgelopen zomer besloot een zelfde soort Vrije School in Wenen twee kinderen van school te verwijderen omdat de (rechtse) politieke overtuiging van de ouders het lerarenkorps niet aanstond.