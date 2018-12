Leerlingen school Rotterdam: ’Eerst twee schoten, daarna nog zes’

De Essenburgstraat is dinsdagmiddag grotendeels afgezet door de politie. Tientallen leerlingen en omwonenden verzamelen zich achter het rood-witte lint. Vriendinnen van het meisje vallen elkaar snikkend in de armen.

,,Ik was buiten en hoorde twee schoten”, zegt Eren (14), leerling van het Designcollege. ,,Het bleef vijf seconden stil. Toen hoorde ik weer zes schoten.” Nezdet (14) zag tot zijn ontzetting het meisje liggen. ,,Iemand rende de kantine binnen en riep dat er iets aan de hand was. Ik dacht vuurwerkkruit te ruiken. Anderen vertelden dat er was geschoten. Toen liep ik richting het fietsenhok en zag ik opeens het meisje liggen.”

’Mooi, lief meisje’

Het meisje werd nog gereanimeerd door de toegesnelde ambulancebroeders, maar tevergeefs. Waarom is dit in hemelsnaam gebeurd, vragen de leerlingen zich af. ,,Het was zo’n mooi, lief meisje dat altijd naar iedereen lachte,” zegt een mede-scholiere. Sommige scholieren vermoeden dan ook dat het om haar ex gaat. De politie kan dat nog niet bevestigen. ,,Wel is het een bekende,” zegt een woordvoerder. Het onderzoek is in volle gang.

Buurtbewoners kijken met grote ogen uit hun ramen. Ook zij zijn geschokt door het drama. ,,Ik woon al bijna 35 jaar hier. Maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, er is een paar jaar geleden een man neergeschoten. Maar verder niet. Dat zoiets op klaarlichte dag gebeurt, vind ik echt verschrikkelijk. En dan ook nog voor de ogen van andere kinderen. En ze was zo jong nog.”

En dan is er donderdag nog een schoolfeest. ,,Daar is nu niks meer aan”, zegt een meisje dat de vmbo-opleiding volgt. ,,Dat zal nu niet meer doorgaan.”

Het Rotterdam Designcollege (RDC) maakt deel uit van het Carré College. In de bovenbouw kunnen leerlingen vmbo-basis, vmbo-kader of vmbo-(g) theoretisch onderwijs volgen. „Ontdekken, experimenteren en creativiteit zijn drie belangrijke thema’s op onze school”, staat op de website. De school heeft onder meer een keuken, restaurant, een beautysalon, een atelier en een modewinkel.