Telegraaf-kunstcriticus Ed Wingen overleden

De in Maastricht geboren en in Den Haag getogen journalist kreeg de liefde voor de kunst met de paplepel in gegoten. Zowel zijn vader, als grootvader was kunstschilder. Wingen begon zijn loopbaan als leerling-journalist bij het Haagse dagblad Het Vaderland, maar al na enkele jaren werd hij aangenomen bij de kunstredactie van De Telegraaf en vestigde hij zich in Amsterdam.

Cobra-groep

Met zijn vaste rubriek ‘Kunst kijken’ maakte hij beeldende kunst toegankelijk voor een breed publiek. Wingen had veel interesse in de Cobra-groep. Hij raakte bevriend met kunstenaars zoals Karel Appel, Eugène Brands, Constant en Corneille en was - samen met fotograaf Nico Koster - een trouwe bezoeker van hun ateliers en exposities. Zo groeide hij uit tot een van dé Cobra-kenners in Nederland.

Ed Wingen groeide uit tot een gewaardeerd Cobra-kenner. Ⓒ Foto Dixie Solleveld

Zijn expertise werd in de kunstwereld zeer gewaardeerd. Niet alleen werd hij regelmatig gevraagd een inleiding te schrijven voor tentoonstellingscatalogi, hij was ook een van de initiatiefnemers van de oprichting van het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen, die in 1995 zijn deuren opende. Jarenlang maakte hij deel uit van de Aankoop Advies Commissie van dit museum.

Kritisch gezicht

Ed Wingen was veertig jaar lang het kunst kritische gezicht van De Telegraaf en was een van de oprichters en redacteuren van het veelgelezen tijdschrift Kunstbeeld. Wingen schreef boeken over kunstenaars, verzorgde de inleiding van meer dan honderd kunstcatalogi en was een graag gehoorde spreker tijdens openingen van exposities. Hij volgde de ontwikkelingen in de kunst op de voet en raakte goed bevriend met vele kunstenaars.