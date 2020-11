Aantal coronabesmettingen voor derde dag op rij gedaald, meer patiënten in ziekenhuis

De gemeente Rotterdam telde afgelopen etmaal 300 nieuwe gevallen, in Amsterdam werden 283 positieve tests geregistreerd in Den Haag kwamen er 128 gevallen bij. In Eindhoven kwamen 100 besmettingen aan het licht en in Tilburg 90.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 45, evenveel als de dag ervoor. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 38.000 mensen positief getest en 489 sterfgevallen geregistreerd. Dat is allebei minder dan de week ervoor.

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus vastgesteld bij meer dan 450.000 mensen in Nederland. Bij het huidige tempo komt dat aantal tegen het einde van de maand boven de half miljoen uit. Van ruim 8500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

Ziekenhuiscijfers

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is met 35 toegenomen van 2095 naar 2130. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de gewone verpleegafdeling liggen er 1557 mensen met corona, 48 meer dan een dag eerder, terwijl het aantal patiënten met Covid-19 op de ic gedaald is van 586 naar 573.

Door de hoge coronadruk zijn alle ziekenhuisregio’s genoodzaakt om de reguliere zorg met tientallen procenten af te schalen. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het LCPS al anderhalve maand bezig met het spreiden van patiënten buiten de regio’s. Er werden daarbij twee Nederlanders naar Duitsland verplaatst, zij zijn inmiddels weer gezond teruggekeerd.

Deze week kondigt het kabinet naar verwachting aan dat de aangescherpte coronamaatregelen van twee weken geleden weer versoepeld zullen worden. Daardoor kunnen instellingen als bioscopen, musea, pretparken, theaters en zwembaden weer open. Vermoedelijk blijft de horeca wel dicht. Regionale maatregelen, zoals de omstreden avondklok, zijn volgens Haagse bronnen veel minder aan de orde.