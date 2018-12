Te weinig bewijs tegen verdachte agenten Almelo

Een agent tijdens een grote politieactie in de Almelose wijk Nieuwstraatkwartier in samenwerking met de Belastingdienst, justitie en de gemeente. Ⓒ ANP

De rechtbank in Almelo heeft besloten dat er te weinig bewijs is tegen twee agenten die verdacht werden van betrokkenheid bij een criminele organisatie. „Hiermee ontnemen ze ons een prachtige kans op vrijspraak, maar dat is niet anders. Onze cliënten zullen dolblij zijn”, zegt advocaat Kamil Karakaya van de agenten.