’Saturnus verliest zijn ringen’

De ringen van Saturnus bestaan uit waterijs, stof en stenen. Ⓒ Hollandse Hoogte

GREENBELT - De planeet Saturnus staat al eeuwen bekend om zijn ringen, maar die zijn beetje bij beetje aan het verdwijnen. Over 300 miljoen jaar zijn ze weg, en misschien al over 100 miljoen jaar. „Dat is vrij kort als je kijkt naar de leeftijd van Saturnus van ruim 4 miljard jaar”, aldus onderzoekers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.