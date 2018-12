Stichting van Trump heft zichzelf op

Procureur-generaal Barbara Underwood was in juni naar de rechter gestapt om de ontbinding te eisen van de stichting. Die zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan „illegale coördinatie” met het toenmalige campagneteam van Trump.

Trump reageerde destijds woest en zei op Twitter onder geen beding te zullen schikken. Dat gebeurt nu toch: beide partijen hebben volgens Underwood afgesproken dat de bezittingen van de stichting worden overgeheveld naar andere goede doelen. Een rechter moet de deal nog wel goedkeuren.

Met de schikking komt geen einde aan de rechtszaak die is aangespannen door de procureur-generaal. Zij eist nog steeds dat miljoenen dollars worden terugbetaald en dat Trump en zijn drie oudste kinderen tijdelijk geen topfuncties meer mogen krijgen bij andere goede doelen in de staat. De advocaat van de foundation was niet bereikbaar voor commentaar.