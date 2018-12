’Je malle kant aandikken in Fabeltjeskrant-film’

Meneer de Uil.

Opschudding in het Grote Dierenbos: Juffrouw Ooievaar heeft een picknick georganiseerd, maar Bor de Wolf is niet meegevraagd. „Wie geen uitnodiging kan laten zien mag niet komen. Dan zou het maar een janboel worden”, aldus de pinnige schoolfrik in de nieuwe Fabeltjeskrant-film. Ze is al die jaren geen spat veranderd en klinkt nog steeds als de actrice Elsje Scherjon, vijftig jaar geleden.