Vijfentwintig kraakacties door woonwagenbewoners

Volgens minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) is de oplossing om het gesprek aan te gaan om woonwagenbewoners te wijzen op hun gedrag. De minister spreekt over ’protest- en kraakacties’. ,,In een flink aantal gemeenten zijn die beëindigd. In een aantal lopen ze nog.’’

Kampkrakers beroepen zich op een oproep van de D66-bewindsvrouw aan gemeenten om rekening te houden met wensen van woonwagenbewoners. Doel daarvan was om een eind te maken aan het zogenoemde uitsterfbeleid. Broodnodige woonwagenplaatsen schrappen mag niet, was de boodschap afgelopen zomer. Die handreiking van Ollongren is door kampkrakers uitgelegd als vrijbrief om de wet te overtreden.

De D66-bewindsvrouw heeft alle gemeenten in Nederland een brief gestuurd om duidelijkheid te verschaffen. ,,Het beleidskader geeft in geen geval een grondslag om zich standplaatsen zonder toestemming en de benodigde vergunningen toe te eigenen. Ik betreur de situatie die in sommige gemeenten is ontstaan, waarbij gemeenten en woonwagenbewoners naar aanleiding van acties van woonwagenbewoners tegenover elkaar zijn komen te staan.’’

Ollongren hoopt dat de situatie niet verder uit de klauwen loopt. ,,Acties, zoals het bezetten van gemeentelijke gronden of kraken van standplaatsen, helpen niet om de constructieve dialoog tussen woonwagenbewoners en gemeenten verder te brengen. Dat geldt in versterkte mate in die situaties waarbij demonstranten gemeentelijke grond claimen. Mijn ministerie kan de gemeenten waar dit speelt ondersteunen.’’