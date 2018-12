Odin’59 schrijft historie

Training van Odin '59 voor de wedstrijd van woensdag tegen Heerenveen. Fans steken Bengaals vuurwerk en vuurpijlen af om de spelers een hart onder de riem te steken. Ⓒ Michel van Bergen

Heemskerk - Het is Klein Duimpje tegen De Reus, David tegen Goliath, als de amateurvoetballers van Odin’59 morgenavond tegen profclub sc Heerenveen spelen. Maar de Heemskerkse amateurvoetbalclub is helemaal klaar voor de achtste finale van het prestigieuze KNVB-bekertoernooi. Na de stunt in de vorige ronde tegen FC Emmen reikt het optimisme tot in de hemel. „We hebben nog nooit verloren van Heerenveen.”