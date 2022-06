Máxima: leven van een koningin is geen sprookje

Koningin Maxima bij een bezoek aan Macky Sall, president van Senegal in Dakar op de laatste dag van haar tweedaags bezoek aan Senegal voor de Verenigde Naties Ⓒ ANP / MMP

DAKAR - Koningin zijn is niet zomaar een sprookje. Het is een grote verantwoordelijkheid, zei koningin Máxima in een interview met Al Jazeera. Volgens haar bestaat het sprookje van de koning en de koningin niet. „Het is harder werken dan alles wat ik hiervoor heb gedaan. En ik heb bij een bank gewerkt in New York, waar ik zestien uur per dag maakte”, zo schetste de vorstin.