Beroving bejaarde man, buit 5 euro

De man fietste rond 2.10 uur ’s nachts over de Loosduinseweg in Den Haag toen hij slachtoffer werd van de gewelddagige beroving. De man had maar vijf euro bij zich en daarmee gingen de twee ervandoor. Een getuige rent nog achter ze aan, maar tevergeefs. De politie heeft de beelden van de daders openbaar gemaakt.

