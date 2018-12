8 Miljoen voor onderzoek naar kanker

Jaarlijks krijgen 3800 jongvolwassenen (18-39 jarigen) de diagnose kanker. Oncoloog Winette van der Graaf is blij met de subsidie: „Dit is fantastisch. Nu kunnen we de komende vijf jaar een uniek, landelijk onderzoeksplatform opzetten waarin we gegevens van 4000 jongvolwassenen verzamelen. Gegevens om beter te kunnen begrijpen wat de risicofactoren voor het krijgen van kanker op jongvolwassen leeftijd zijn, waarin tumoren verschillen van die van kinderen en ouderen, en wat het betekent in het dagelijks leven om op deze leeftijd kanker te krijgen.”

Ook de psychosociale aspecten en de kwaliteit van leven worden onderzocht. Van der Graaf: „Jongvolwassenen staan aan het begin van hun carrière, of zijn deze aan het opbouwen. Relaties zijn nog volop in ontwikkeling en er is in de meeste gevallen een kinderwens. We willen heel graag weten welke interventies we kunnen inzetten om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Maar ook hoe zij omgaan met een ziekte waar je niet beter van wordt. En we zijn benieuwd hoe zij over hun ziekte willen communiceren, met hun behandelaar, met lotgenoten, met hun omgeving. Hoe kunnen sociale media hierbij worden ingezet?”