Belgisch kabinet alsnog geklapt

Michel, een Franstalige liberaal, deed dit nadat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn minderheidskabinet niet op voldoende steun van oppositiepartijen kan rekenen om de volgende maanden door te komen. Anderhalve week geleden liep Michel I in de soep toen de grootste partij, de Vlaams-nationalistische N-VA, uit de vierpartijencoalitie stapte vanwege onvrede over het Marrakesh-pact.

Michel II ging door als minderheidskabinet. Deze week had de Belgische begroting goedgekeurd moeten worden. Maar de N-VA, die in de regering al akkoord was, eiste in oppositierol ineens allerlei toezeggingen die Michel niet wilde doen. Michel lonkte dinsdag naar steun van de linkse oppositie, maar de sociaaldemocraten en groenen hapten niet en dienden zelfs een motie van wantrouwen tegen de regering in.

Koning Filip houdt het ontslag voorlopig ‘in beraad’. Of er vervroegde verkiezingen komen, normaliter te organiseren binnen veertig dagen, is daarmee nog onduidelijk. De komende dagen zullen betrokken partijen geconsulteerd worden om te bezien wat de beste optie nu is.

De Belgen gaan op 26 mei volgend jaar sowieso naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De regeringsploeg zou tot die tijd kunnen aanblijven om de lopende zaken af te handelen, maar mag geen nieuw beleid maken.

De regering Michel-I werd op 11 oktober 2014 beëdigd. De ploeg stond bekend als het ‘kibbelkabinet’ vanwege de vele ruzies. Vooral de N-VA, voor het eerst in de regering en de grootste partij, trok regelmatig stevig naar rechts. Na het opstappen van de partij bleven er twee Vlaamse (CD&V en Open VLD) en één Franstalige partij (MR) over, maar de drie kunnen in het parlement slechts op een derde van de zetels rekenen.