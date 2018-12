Ex-veiligheidsadviseur Trump hoort straf later

Generaal b.d. Flynn was de eerste nationale veiligheidsadviseur van president Donald Trump. Hij moest al na 24 dagen opstappen omdat hij ook de vicepresident zou hebben misleid over zijn contacten met de Russische diplomaat. Het was niet eerder voorgekomen dat iemand op die prestigieuze post zo snel het veld ruimde. Trump is inmiddels alweer toe aan zijn derde veiligheidsadviseur.

Flynn werkte mee met het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, die daarom om een lichte straf had gevraagd. De rechter sloot echter niet uit dat toch een gevangenisstraf zal worden opgelegd. Hij zei dat de leugens van de oud-veiligheidsadviseur kunnen worden gezien als landverraad.

Flynn had nog voor het aantreden van Trump contact met de toenmalig Russische ambassadeur Sergej Kisljak. Later loog hij daarover tegen de FBI. Flynn ontkende onder meer dat hij met Kisljak had gesproken over Amerikaanse sancties tegen Rusland, maar dat bleek niet te kloppen.

De rechter stelde Flynn zelf in de gelegenheid de uitspraak te laten uitstellen. Zo kan hij verder meewerken met onderzoekers, wat vermoedelijk ook de kans op strafvermindering zal vergroten. Flynn ging daarmee akkoord. Het is nog onduidelijk wanneer nu uitspraak zal worden gedaan.

’Sluit haar op’

Het voormalige hoofd van militaire inlichtingendienst DIA gold in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016 als een enthousiaste aanhanger van Trump. Hij scandeerde tijdens de campagne onder meer „sluit haar op” over de Democratische rivaal van Trump, Hillary Clinton. Later belandde hij zelf in het beklaagdenbankje.