Trump: Google, Facebook en Twitter zijn partijdig

Volgens Trump is het beleid van Facebook, Google en Twitter erop gericht om hem, zijn aanhang en de Republikeinse partij tegen te werken. Zo zouden zij het moeilijk maken om hem te vinden, en zou Twitter het lastig maken om hem te volgen.

De techgiganten hebben in de afgelopen maanden laten weten dat ze ’verdachte sites’ hebben verwijderd die betrokken waren in het verspreiden van ’misinformatie’, onder meer in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.