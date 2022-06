Asielzoeker uit Hardenberg verdacht van aanranding slapende vrouw (19) in trein

De drie mannen zijn door de politie dinsdag aangehouden toen de trein in Almere aankwam. De 19-jarige vrouw werd dinsdagavond om 23.15 uur op het traject Lelystad - Almere door een man betast terwijl ze sliep. De aanranding werd gezien door een andere reiziger die ingreep. De reiziger die alarm sloeg, 112 belde en de conducteur alarmeerde, werd later bedreigd door de mannen.

De mannen zijn opgepakt. Eerder meldde de politie dat het om twee mannen uit de Brabantse gemeente Cranendonck van 22 en 26 jaar en een 27-jarige man uit de Groningse gemeente Westerwolde gaat. Maar deze gegevens blijken niet te kloppen. Volgens het COA komen de drie asielzoekers uit Hardenberg.

,,De verwarring ontstond vermoedelijk doordat de mannen nog staan ingeschreven bij de gemeente Cranendonck. Dat komt doordat ze in het azc in Budel asiel hebben aangevraagd’’, aldus De Stentor.

Bekijk ook: Man opgepakt voor langdurige aanranding in trein

Alkmaar

Op maandag 23 mei werd nog een vrouw gedurende 40 minuten aangerand in de trein naar Alkmaar. Afgelopen maandag is daarvoor een 40-jarige man uit Den Helder opgepakt.

De NS heeft sinds april 2020 een telefoonnummer (06-13181318) waar treinreizigers die zich onveilig voelen of overlast ervaren dat via WhatsApp of sms kunnen melden bij de NS-meldkamer. In situaties waarbij met spoed hulp nodig is, moet 112 gebeld worden. Het is niet bekend of er naar aanleiding van de incidenten nieuwe veiligheidsmaatregelen worden genomen, de NS zegt de politieonderzoeken eerst te willen afwachten.