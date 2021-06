Paleisintriges en strijd om de troon: Jordanië in ban van ’proces van de eeuw’

Zware bewaking bij de militaire rechtbank waar Bassem Awadallah en Sharif bin Zaid terecht staan. Ⓒ REUTERS

AMMAN - Jordanië is in de ban van het ’proces van de eeuw’. Een neef van koning Abdullah en het voormalige hoofd van de hofhouding staan sinds gisteren terecht in een speciale rechtbank in Amman. De zaak veroorzaakt schokgolven binnen de monarchie, maar ook in de rest van het Midden-Oosten.