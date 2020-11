Duivin New Kim vliegt op veiling record aan flarden: al dik 1,3 miljoen euro waard

Recordduivin New Kim Ⓒ PIPA

Utrecht - New Kim gaat de geschiedenisboeken in als de duurste duivin ter wereld. Een dag voordat de termijn van de veiling verstrijkt, is er al dik 1,3 miljoen euro geboden op deze fenomenale prijsvlieger. „Het feit dat deze raceduif uit België of Nederland komt, maakt haar al tien keer duurder.”