De VS ’ondermijnd’

’Sluit hem op!’ Deze demonstrant wil dat Michael Flynn achter de tralies verdwijnt. Ⓒ Foto EPA

WASHINGTON - In een dramatische wending in de rechtbank kreeg Michael Flynn nog niet te horen wat zijn straf zal zijn voor liegen tegen de FBI. De rechter haalde hard uit naar Trumps voormalige Nationaal Veiligheidsadviseur en liet doorschemeren dat - als hij met zijn oordeel komt volgend jaar - hij Flynn wel eens een zwaardere straf zou kunnen geven dan waar tot nu toe vanuit werd gegaan. De uitkomst van de zitting is slecht nieuws voor president Trump.