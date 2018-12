Bekir E. bekende van justitie

Een woordvoerder van het OM: „We zijn nu bezig om precies in kaart te brengen wat zijn achtergrond is. Het is nu nog niet bekend of hij nog onder toezicht stond.”

De scholiere werd dinsdag kort na 13.00 uur doodgeschoten. De verdachte werd niet veel later aangehouden. Volgens enkele getuigen zou de man een relatie met het slachtoffer hebben gehad. De politie wil in verband met het onderzoek alleen zeggen dat verdachte en slachtoffer elkaar kenden. Zowel slachtoffer als verdachte zouden van Turkse komaf zijn.

Wraak

In de buurt gaan geruchten rond dat de familie van het slachtoffer wraak wil nemen op de familie van de dader. Volgens die geluiden houdt de politie rekening met een wraakactie. Ook dit kan nog niet officieel worden bevestigd.

Het meisje werd na de schietpartij nog gereanimeerd door de toegesnelde ambulancebroeders, maar tevergeefs. Een klein groepje leerlingen zag de schietpartij gebeuren. Zij krijgen hulp. Ook andere leerlingen reageerden geschokt.

Leerlingen kunnen woensdagochtend in de klas hun gevoelens over het fatale schietincident delen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb bezoekt een bijeenkomst op de school. Ook ouders zijn welkom bij deze bijeenkomst waarbij ook Slachtofferhulp en politiemensen zijn.

Feestelijkheden die deze laatste week voor de kerstvakantie stonden gepland, zijn afgelast.

