Orban zonnekoning in z’n dorp

In de zomer rijdt het door de Europese Unie bekostigde treintje wel zijn ritjes rond Felcsút. Ⓒ AFP

FELCSÚT - In zijn thuisdorp Felcsút speelt de anti-Europese populist Viktor Orbán zonnekoning, met miljoenen euro’s aan EU-geld. De voortdurende protesten in de straten van Boedapest laten hem koud, maar de mensen in zijn woonplaats worden inmiddels wakker.