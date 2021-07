Motorrijder verongelukt in Tilburg

Binnenland

Ravage op A27 bij Houten: caravan in stukken op de weg

Door een botsing op de A27 bij Houten met onder meer een caravan is zondag aan het eind van de middag een grote opstopping ontstaan. Het is een ravage op de weg. Alle rijbanen in zuidelijke richting zijn afgesloten, zo meldt de ANWB. Omrijden kan via de A12.