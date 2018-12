Sandra na 17 jaar voor het eerst bij het graf van haar moeder Corrie van der Valk

Sandra van der Valk bij het graf van haar moeder Corrie op begraafplaats Profondeville in België. Ⓒ Ferry de Kok

Zeventien jaar lang leefde ’s lands bekendste horecafamilie in grote onzekerheid over het lot van Corrie van der Valk. Intensieve speurtochten en de arrestatie van haar echtgenoot Nico leverden niets op. Vorige maand kwam aan het mysterie een eind. Corrie pleegde zelfmoord en verdween in een anoniem graf. Haar dochter Sandra bezocht vorige week voor het eerst het kerkhof waar haar moeder begraven ligt; en daarna het spoor waar haar moeder een aanstormende trein tegemoet liep.