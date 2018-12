Queen-film werkt door in Top 2000

Een van de 'nieuwe' Queen-nummers is Hammer To Fall. Hoe hoog de hit uit 1984 is geëindigd in de lijst van 2018 en met hoeveel liedjes Queen in totaal in de Top 2000 staat, wordt woensdag duidelijk. Dan maakt NPO Radio 2 de hele lijst bekend.

Duidelijk is al wel dat Queen wederom op 1 staat met het nummer Bohemian Rhapsody. Het is de zestiende keer dat het nummer uit 1975 de Top 2000 aanvoert; slechts vier keer in de geschiedenis van de lijst stond er een ander lied op 1. Ook onder jonge stemmers is Bohemian Rhapsody ,,veruit het populairst", zei zendermanager Jan-Willem van Engelen eerder deze maand.

In de top tien van de Top 2000 komt Queen verder niet voor. Hotel California van Eagles staat, net als vorig jaar, op de tweede plek. Billy Joels Piano Man stijgt een plek, ten koste van Stairway To Heaven van Led Zeppelin, naar de derde plaats. Avond van Boudewijn de Groot is de hoogst genoteerde Nederlandstalige plaat, op 10.