Batman en zijn vrienden vrolijken patiëntjes in Utrecht op

Een verrassing is het zeker voor dit patiëntje van het Wilhelmina Kinderziekenhuis als onder meer Spiderman en Batman ten tonele verschijnen. Ⓒ ANP

Utrecht - Aan ziek zijn is helemaal niets leuk. En al helemaal niet als je nog maar klein bent. Exact om die reden kregen patiëntjes in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht (WKZ) gisteren een geweldige verrassing. Want wie denkt er aan buikpijn als Batman ineens naast het bed opduikt?