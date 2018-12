Dochter Sandra brengt moeder Corrie van der Valk thuis

Vorige week bezocht Sandra van der Valk voor het eerst het kerkhof waar haar moeder ligt begraven en daarna de plek waar Corrie door een trein werd aangereden.

Corrie van der Valk

„Eerst twijfelden we of we het graf van mijn moeder moeten openen en haar lichaam verplaatsen, maar nu ik hier sta voel ik dat ik haar naar huis wil halen”, vertelt Sandra geëmotioneerd. „Een anoniem graf, ver weg van huis, is niet de plek die mijn moeder verdient. Ze hoort veel dichter bij degenen die haar lief hadden.”

