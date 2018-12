Parkeergeld grote steden rijst pan uit

In Utrecht kost een parkeervergunning in het centrum volgend jaar 342 euro, een prijsstijging van 24%. Rotterdam wordt ruim 70% duurder: 115 euro. Den Haag is ondanks een verhoging van 60% naar 60 euro de goedkoopste van de vier grote steden. Zelfs onder het gemiddelde.

Eigen Huis deed een steekproef onder honderd gemeenten. Amsterdam is met 535 euro per jaar nog altijd verreweg het duurste, maar daar is geen stijging in 2019.

Gemiddeld kost een parkeervergunning in het centrum in een vijftigtal steden volgend jaar iets meer dan 95 euro. In de meeste gemeenten stijgen de kosten met een paar procent. In onder andere Hilversum wordt een parkeervergunning goedkoper.

„Wij zijn niet tegen hogere parkeertarieven voor bezoekers, omdat met name grotere steden minder auto’s in hun hart willen. Daar is niks mis mee, maar als je als inwoner afhankelijk bent van je auto, worden deze prijsstijgingen niet in dank afgenomen”, zegt Hans André de la Porte van Eigen Huis.